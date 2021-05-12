Владивосток, , 09:52 — REGNUM Поручение главам муниципалитетов и руководителям образовательных организаций в Приморском крае проверить готовность школ региона к быстрому реагированию в экстренных ситуациях дал в ходе рабочего совещания губернатор края Олег Кожемяко. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба краевого правительства.

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Уточняется, что совещание началось с минуты молчания в память погибших в результате трагедии, которая произошла в Казани 1 мая.

«Олег Кожемяко поручил руководителям территорий и образовательных учреждений Приморья усилить меры безопасности в краевых организациях и проверить всю существующую систему на возможность быстрого реагирования в экстренных ситуациях», — говорится в сообщении.

«Случившееся — напоминание всем нам о том, что бдительность должна быть на первом месте. Особенно когда вопрос касается самого ценного, что у нас есть — жизни и здоровья детей», — заявил глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что жители Приморья скорбят о погибших, молятся о здравии пострадавших в результате расправы в казанской гимназии №175 — стихийный мемориал появился в центре Владивостока.