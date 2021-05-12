Владивосток, , 09:49 — REGNUM Администрация Находкинского городского округа в Приморье опровергла информацию о загрязнении акватории бухты в районе причальной стенки ООО «Аттис Энтерпрайз», сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на официальный сайт городской мэрии.

«При опубликовании 26 декабря 2020 года информации о разливе нефтепродуктов в бухте Находка было ошибочно указано, что льяльные воды или другие нефтесодержащие жидкости были сброшены в районе причальной стенки ООО «Аттис Энтерпрайс».

По факту следы нефтесодержащих жидкостей были обнаружены у причала, который эксплуатируется иным хозяйствующим субъектом», — опровергли ранее размещённую информацию в администрации Находкинского городского округа.