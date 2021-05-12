Рязань, , 09:51 — REGNUM Начальником Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища имени Маргелова назначен полковник Руслан Евкодимов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Рязанской области.

Нового руководителя вуза губернатору Николаю Любимову 11 мая представил заместитель командующего ВДВ генерал-майор Анатолий Концевой.

«Воздушно-десантное училище является неотъемлемой частью Рязанской области. Убежден, что наш уникальный, единственный в мире вуз и дальше будет развиваться. Регион гордится тем, что Рязань носит общепризнанное звание столицы ВДВ. Рязанский территориальный гарнизон, который вы также возглавили, занимает важное место не только в обеспечении обороноспособности, но и в жизни Рязанской области. Уверен, что мы и впредь будем активно сотрудничать, решать совместные задачи, работать на благо региона и нашей страны», — сказал глава региона.

Руслан Евкодимов сам окончил РВВДКУ в 2001 году.