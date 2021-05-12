Краков, Польша, , 09:49 — REGNUM Институт метеорологии Польши (IMGW) опубликовал на странице в соцсети Twitter информацию о том, что днем 11 мая в Кракове был побит исторический температурный рекорд — он составил +30,1 градус по Цельсию.

«Ранее рекорд в Кракове составлял 11 мая +30 градусов по Целью и был зафиксирован в 2016 и 2020 годах», — говорится в сообщении.

Метеорологи также сообщили, что температура воздуха на большей части территории Польши 11 мая составляла 27 градусов по Цельсию, а местами доходило до 28−29 градусов. По их мнению, теплый воздух поступает из Северной Африки.

Аналогичная погода сохранится в Польше и в среду 12 мая. Наиболее теплая погода ожидается на востоке и в центре республики. Однако уже к концу недели и выходным будет усилена облачность и пройдут осадки. В том числе, в отдельных регионах синоптики прогнозируют штормы, проливные дожди и сильные ветры.