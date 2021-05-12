Куала-Лумпур, , 09:47 — REGNUM В Малайзии освободили пятерых индонезийских рыбаков, которые были арестованы по обвинению в незаконном пересечении границы, сообщает CNN Indonesia.

Индонезийские рыбаки были арестованы береговой охраной Малайзии 25 апреля в водах Малаккского пролива. Их подозревают в незаконном проникновении на территорию Малайзии и нарушении закона о рыболовстве Малайзии 1985 года.

Посольство Индонезии в Куала-Лумпуре сообщило о необходимости проведения разъяснительных бесед с рыбаками на побережье Суматры и в ее окрестностях относительно территориальной границы между Индонезией и Малайзией. Рыбаки также должны быть хорошо проинформированы об угрозе санкций из-за нарушения границы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее король Малайзии и президент Индонезии обсудили сотрудничество между странами в борьбе с пандемией.

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