Нижний Тагил, Свердловская область, , 10:09 — REGNUM В Нижнем Тагиле начал работать новый трамвайный маршрут № 14. Об этом сообщили в МУП «Тагильский трамвай».

Временный маршрут организовали из-за отмены движения трамваев № 2 и № 4, следующих на Тагилстрой. Те, в свою очередь, убрали на время ремонта моста на Циолковского.

Трамвай № 14 следует по маршруту «ВМЗ — Островского — ГГМ». После окончания ремонта (в районе октября 2021 года) маршрут № 14 закроют, а на линии вновь выйдут трамваи № 4 и № 2.

Как сообщало ИА REGNUM, движение по мосту на Циолковского закрыли 12 мая 2021 года.

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