Краснодар, , 09:44 — REGNUM Более 680 тысяч туристов посетили курорты Краснодарского края в период с 1 по 11 мая, сообщили в пресс-службе администрации региона. По сравнению с тем же периодом 2019 года турпоток вырос на 20%.

«Высокий курортный сезон на Кубани стартовал 1 мая, за первые 10 дней в Краснодарском крае отдохнули более 680 тысяч человек. Это на 20% больше, чем в 2019 году. Традиционно самыми популярными направлениями стали Сочи, Анапа и Геленджик», — прокомментировал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По данным регионального минкурортов, за десять дней мая Сочи посетили 232 тыс. гостей, Анапу — 89 тысяч, Геленджик принял 73 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, курортный сезон в Краснодарском крае открылся с 1 мая. Ранее власти сообщали, что регион в майские праздники посетит более 600 тыс. гостей.

Читайте ранее в этом сюжете: Сочи на майские праздники принял более 230 тыс. туристов