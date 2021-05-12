Токио, , 09:43 — REGNUM Япония в ближайшие десять лет планирует осуществить запуск ракеты-носителя нового поколения с возвращаемой первой ступенью для её многоразового использования. Разработки уже начались, проект создания будущей ракеты министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии обещает представить уже в ближайшее время. Об этом 12 мая сообщает газета Yomiuri.

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При её создании Токио намерено применять технологии, схожие с теми, которые внедрила компания SpaceX в ракету-носитель Falcon 9. Речь идёт о посадке первой ступени на плавучую платформу.

Уточняется, что испытания планируют провести в 2026 году, а первый полноценный запуск намечен на 2030 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) представило новую двухступенчатую ракету-носитель H-III, работающую на жидком топливе. В настоящее время она установлена на космодроме Танэгасима, расположенном на юго-западе страны. Запуск новой ракеты-носителя может состояться в течение 2021 финансового года (1 апреля 2021 года — 31 марта 2022 года).