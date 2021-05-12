Иерусалим, , 09:46 — REGNUM С момента начала обстрелов по территории Израиля со стороны сектора Газа было выпущено более 1 тыс. ракет. Об этом 12 мая сообщил представитель израильской Армии обороны, его слова приводит Седьмой канал телевидения страны.

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«850 ракет пересекли границу Израиля, еще 200 упали в самом секторе Газа», — сказал он.

При этом, по данным израильских СМИ, в общей сложности в стране с начала обстрелов от них погибли пять человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что при прямом попадании ракеты в автомобиль в Израиле утром 12 мая погибли 50-летний мужчина и 16-летняя девушка.