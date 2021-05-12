Москва, , 09:44 — REGNUM В Нагорном Карабахе военнослужащие российского миротворческого контингента продолжают разминирование территорий, где проходили боевые действия, — к настоящему времени от взрывоопасных предметов очищено 2104 гектара. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе выполнения работ на окраине населённого пункта Мадагиз, а также вдоль трассы Мардакерт-Мадагиз, российские сапёры обезвредили 15 различных взрывоопасных предметов. Обнаруженные боеприпасы вывозятся для последующего уничтожения на специальный полигон «Баллыджа». Те устройства, которые невозможно вывезти — уничтожаются на месте с соблюдением необходимых мер безопасности.

«Всего с 23 ноября 2020 года от неразорвавшихся боеприпасов военнослужащими подразделения гуманитарного разминирования очищено 2104 гектара территории, более 650 километров дорог, 1806 зданий, в том числе 30 социально значимых объектов», — говорится в сообщении военного ведомства.

Российскими сапёрами за всё время работ было обнаружено и обезврежено в Карабахе 25 611 взрывоопасных предметов — артиллерийских снарядов, мин и других.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Нагорном Карабахе специалистами материально-технического обеспечения Вооружённых сил России было завершено возведение 30 блочно-модульных городков для российских миротворцев.

Читайте ранее в этом сюжете: В Нагорном Карабахе завершено строительство 30 блочно-модульных городков