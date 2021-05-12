Кишинёв, , 09:47 — REGNUM Руководство Партии коммунистов Республики Молдовы (ПКРМ) и Партии социалистов Республики Молдовы (ПСРМ) договорились объединиться в блок для участия в досрочных парламентских выборах. Об этом 11 мая сообщил депутат парламента от «социалистов» Богдан Цырдя в своём телеграм-канале.

«ЦК ПКРМ принял решение о создании электорального блока с ПСРМ», — написал политик.

Ранее лидер «социалистов», экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что начал переговоры о создании объединения с Партией коммунистов.

Напомним, в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния президента республики Майи Санду и Партией социалистов, сформировавшей большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года.

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