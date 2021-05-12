Кишинёв, 12 мая, 2021, 09:47 — ИА Регнум. Руководство Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) и Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) договорились объединиться в блок для участия в досрочных парламентских выборах. Об этом 11 мая сообщил депутат парламента от «социалистов» Богдан Цырдя в своём телеграм-канале.

Kprf.ru Партия коммунистов Республики Молдова

«ЦК ПКРМ принял решение о создании электорального блока с ПСРМ», — написал политик.

Ранее лидер «социалистов», экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что начал переговоры о создании объединения с Партией коммунистов.

Напомним, в Молдавии разразился политический кризис в результате противостояния президента республики Майи Санду и Партии социалистов, сформировавшей большинство в парламенте страны. Санду добилась роспуска парламента и назначила досрочные выборы на 11 июля 2021 года.