Лос-Анджелес, США, 12 мая 2021, 09:42 — REGNUM Дженсен Эклс выложил в сеть фотографию, на которой он запечатлён в образе персонажа третьего сезона сериала «Пацаны». Изображение он разместил 11 мая на своей странице в Instagram.
Эклз запечатлён на снимке с густой бородой. На этом фото актёр также указывает на трейлер со съёмочной площадки, на двери которого размещена табличка с псевдонимом его персонажа.
https://www.instagram.com/p/COvZOxwAqQ1/
Напомним, в третьем сезоне «Пацанов» Дженсен Эклс сыграет супергероя Soldier Boy, прообразом которого является Капитан Америка из комиксов Marvel. Зрители знают этого актёра по сериалам «Сверхъестественное» и «Тайны Смолвиля».
Читайте ранее в этом сюжете: Звезда сериала «Анатомия страсти» опровергла слухи о возвращении в проект