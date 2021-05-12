Лос-Анджелес, США, , 09:42 — REGNUM Дженсен Эклс выложил в сеть фотографию, на которой он запечатлён в образе персонажа третьего сезона сериала «Пацаны». Изображение он разместил 11 мая на своей странице в Instagram.

Эклз запечатлён на снимке с густой бородой. На этом фото актёр также указывает на трейлер со съёмочной площадки, на двери которого размещена табличка с псевдонимом его персонажа.

https://www.instagram.com/p/COvZOxwAqQ1/

Напомним, в третьем сезоне «Пацанов» Дженсен Эклс сыграет супергероя Soldier Boy, прообразом которого является Капитан Америка из комиксов Marvel. Зрители знают этого актёра по сериалам «Сверхъестественное» и «Тайны Смолвиля».

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