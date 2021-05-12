Элиста, , 09:41 — REGNUM В Республике Калмыкия за последние сутки зарегистрировано 15 случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб 12 мая.

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На лечении в ковидных госпиталях находятся 139 пациентов, из них в тяжёлом состоянии остаются 13 человек. Режим самоизоляции соблюдает 301 житель Калмыкии.

С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 20 588 случаев заражения коронавирусом. Выписаны с выздоровлением 19 899 человек.

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