Москва, 12 мая 2021, 09:41 — REGNUM Решение об ограничение авиасообщения с Турцией поддерживают около половины жителей России (49%), не поддерживают 34%. Затруднились ответить 17%, приводит данные «Левада-центр».
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Больше всего одобряют временное ограничение авиасообщения люди старше 55 лет (64%). Не одобряют решение российских властей чаще молодые люди 18−24 лет (54%).
По мнению 44%, решение призвано защитить граждан РФ от коронавируса, 41% опрошенных полагают, что это политическое решение — «наказать Турцию за поддержку Украины». Затруднились ответить 13%.
Опрос проведён 22−28 апреля 2021 года. Опрошены 1614 граждан РФ старше 18 лет в 137 населенных пунктах. Статпогрешность с вероятностью 0,95 не превышает 3,4%.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия с 15 апреля по 1 июня ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией из-за ухудшения ситуации с COVID-19.