Оренбург, , 09:39 — REGNUM В Оренбургской области десять школ получили в рамках нацпроекта 42 квадрокоптера. Однако использовать из не могли из-за нарушения требований Воздушного кодекса России, сообщает Уральская транспортная прокуратура.

По данным ведомства, дроны получены в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» с целью обновления материально-технической базы сельских школ. Предполагалось, что квадрокоптеры будут использовать на учебных занятиях по предметам «Информатика» и «Технология».

Однако образовательные учреждения, получив летательные аппараты, не поставили их на учет в Росавиации и не заключили договоры о страховании гражданской ответственности владельцев воздушных судов. «Это повлекло невозможность использования беспилотных воздушных судов», — подчеркнули в прокуратуре.

В адрес директоров школ прокурор внес представления. По итогам их рассмотрения нарушения устранены.