Пенза, , 09:39 — REGNUM В правительстве Пензенской области 12 мая в ходе оперативного совещания стало известно о новых кадровых назначениях.

Так, заместителем председателя правительства по цифровизации назначен Алексей Костин. Он будет контролировать исполнение нацпроектов, транспорт и аэропорт городы Пензы, формирование системы электронного правительства.

На его должность — начальника управления информатизации Пензенской области, назначен Руслан Чикин.

ИА REGNUM напоминает, 7 мая в органном зале Пензенской областной филармонии вручали удостоверения новым советникам врио губернатора Олега Мельниченко.

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