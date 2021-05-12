Иерусалим, , 09:40 — REGNUM При прямом попадании ракеты в автомобиль в Израиле утром 12 мая погибли 50-летний мужчина и 16-летняя девушка. Об этом 12 мая сообщает газета The Jerusalem Post.

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По данным издания, это произошло в ходе очередного ракетного обстрела из сектора Газа в районе города Лод.

Также указывается, что с 11 апреля в Израиле в ходе ракетных обстрелов погибли в общей сложности пять человек. Две женщины погибли 11 апреля утром в Ашкелоне и еще одна женщина — вечером того же дня в Ришон-ле-Ционе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до 35 человек увеличилось число палестинцев, погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа в течение последних дней.