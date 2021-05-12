Ярославль, 12 мая, 2021, 09:34 — ИА Регнум. В Ярославле продолжает развиваться скандал с установкой киосков по продаже питьевой воды компанией «Ключ здоровья». Подконтрольное мэрии города АО «Ярославские энергетические системы» подало иск в арбитражный суд о взыскании с ООО «Ключ здоровья» 7 млн 350 тысяч рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы суда.

Yarnews.net Ларёк с водой в Ярославле

Как следует из документов, сумму в 7 миллионов частное предприятие взяло у фактически муниципального акционерного общества в виде займа осенью 2020 года. В период с 12.10.20 по 22.04.21 на эту сумму начислялись проценты в размере 350 тысяч рублей. Судя по сумме иска, «Ключ здоровья» вообще не гасил займ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат муниципалитета Анатолий Каширин заподозрил связь компании «Ключ здоровья» с мэром Владимиром Волковым. Он пытался выяснить, почему подконтрольное мэрии предприятие кредитует частную фирму, а мэрия даёт «зелёный свет» установке ларьков, несмотря на претензии депутатов и прокуратуры. В ответ Владимир Волков предъявил Каширину иск о защите чести, достоинства и деловой репутации.

По данным источника ИА REGNUM, иск «Ярославских энергетических систем» к «Ключу здоровья» возник после проверки Контрольно-счётной палаты города. Аудиторы не нашли нарушения закона в факте выдачи займа, а вот то, что его не возвращают, показалось им странным.

В рамках иска «Ярославские энергетические системы» попытались наложить арест на имущества должника: 21 киоск по продаже воды, легковой и грузовой автомобили, а также станцию очистки питьевой воды. Однако суд отклонил ходатайство, посчитав арест имущества излишним.

ИА REGNUM будет следить за развитием событий.