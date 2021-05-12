Нью-Йорк, США, , 09:39 — REGNUM Массовая акция в поддержку Палестины состоялась в Нью-Йорке. Она включала шествие к Центральному парку и коллективную молитву, сообщает телеканал Pix11.

Следите за развитием событий в трансляции: «Конфликт Израиля и Палестины: новое обострение – все новости»

Люди собрались возле генерального консульства Израиля на Второй авеню, затем направились к центру Манхэттена. Полицейские на время шествия устанавливали ограждения на тротуарах.

В акции приняли участие несколько сотен человек, в числе которых были проживающие в США палестинцы и активисты различных левых организаций. В Центральном парке участники провели молитву, активисты призвали к освобождению Палестины.

Одного человека задержала полиция.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 мая началось обострение ситуации в Восточном Иерусалиме. За стычками последовал взаимный обмен ракетными ударами между движением ХАМАС и армией Израиля.

Читайте также: Аббас созывает экстренное заседание палестинских лидеров