16 мая 2021 | Время чтения 8 мин

День Победы в Чувашии стал самым обсуждаемым событием в социальных сетях

Наталия Николаева, , 09:47 — REGNUM День Победы в Чувашии стал самым обсуждаемым событием в социальных сетях, набирая тысячи комментариев и оценок. Уставший от пандемийной изоляции народ находился в ожидании и предвкушении этого праздника, считая его «священной датой и вторым днём рождения страны», потому что в 1941 году фашисты пришли «нас убивать».

В мемориальном парке «Победа» в Чебоксарах Cap.ru

«9 Мая у всех в нашей стране — второй день рождения. У тех, кто прошёл фронт, у тех, кто в те годы только появился на свет или родился спустя десятилетия после страшных событий. Тогда, в страшном июне 1941 года, нас пришли убивать», — пишет пользователь по имени «Миниган».

По традиции ключевым событием стал парад Победы. Большинство пользователей солидарно в том, что праздник надо проводить даже в пандемию, как бы ни было сложно, так как это день «возвращения мирной жизни и свободы» — а с учётом событий в мире он обретает особое значение, так как «история повторяется».

В мемориальном парке «Победа» в Чебоксарах Cap.ru

Вынос копии Знамени Победы Cap.ru

Между тем прошедший в Чебоксарах парад (всех участников которого, кстати, протестировали на коронавирус), с одной стороны, вызвал большое воодушевление у жителей, а с другой — разочарование. Связано это с тем, что он состоялся и без ветеранов, и без зрителей: воочию за ним смотрели избранные чиновники, депутаты и по долгу службы — правоохранители. Государевых слуг и народных избранников разделили от народа парапетами, предложив довольствоваться торжеством в онлайн-формате. Затем «избранные из избранных» возглавили шествие с портретами участников строительства оборонительных рубежей в Чувашии, а в общей колонне шли поисковые отряды.

Примечательно, что в Чебоксарах впервые парад Победы прошёл не на Красной площади, которая в прошлом году пережила реконструкцию стоимостью 1 млрд рублей, а на площади Республики перед памятником Ленину, месте традиционных митингов и общественных акций. Пользователи отмечали, что довольно своеобразно чебоксарские власти взяли на вооружение концепцию испанского архитектора Хосе Асебильо, который предлагал приподнять часть территории Красной площади, чтобы не только сохранить её как главную площадку для массовых мероприятий, но и расширить за счёт этого архитектурного приёма. И народ заговорил, что «впервые за многие годы Ленин принимает парад».

Парад «для администрации, а народ — за забором»

В соцсетях после парада Победы появилось видео, где 95-летний ветеран из Чебоксар признаётся, что «нынче просто огорчение». По его словам, в Москве фронтовики сидят вместе с президентом России Владимиром Путиным, в то время как в Чувашии «этого не случилось». И обидно даже не то, что парад в родном городе прошёл без ветеранов, а то, как это было подано в местной прессе:

«Читал в газете статью — написано, что ветеранов не приглашаем, прямо грубо говорят. Хотя бы писали: «Уважаемые ветераны, мы вас не можем пригласить…» Ликвидировали Красную площадь… Зрелище раньше приятное было, сейчас этого уже нет».

Это вызвало негодование пользователей, которые выразили сочувствие фронтовику, пожелав ему встретить день Великой Победы в следующем и последующие годы, «насколько хватит здоровья и сил».

«Желаю ветерану провести этот день вместе с парадным расчётом, который будет проходить по центральным улицам нашего города! Николаев… привет тебе от подрастающего поколения!» — написал Роман В.

Некоторые оценили мероприятие как «парад для избранных и без простого народа», запостив фотографии с парада Победы с официального портала органов власти Чувашии.

Избранные зрители: на первом плане (слева направо) — сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков, депутат Госдумы Николай Малов, глава Чебоксар Олег Кортунов, депутаты Госдумы Анатолий Аксаков и Игорь Моляков, министр здравоохранения Владимир Степанов Cap.ru

Первые ряды зрителей на параде. Министры Павел Данилов (минстрой), Светлана Каликова (минкультуры), Кристина Майнина (мининформ), Алла Салаева (минобразования), Владимир Степанов (минздрав), Дмитрий Краснов (минэк) и супруга главы Чувашии Наталья Николаева Cap.ru

«У меня тоже сложилось мнение, что порадовали себя, любимых», — считает Надежда И.

«Парад для Росвардии и администрации Чувашии», — добавляет Юрий Э.

«А тут кто идёт сейчас? Не простой народ?» — отстаивает другую точку зрения Костя А.

«Зрители там только чувашское правительство», — отвечает Вячеслав П.

«Ещё и улицы перекрыли… а пенсионеров высадили с четвёртого маршрута и отправили по 21-му троллейбусу. С больными ногами добирались до вокзала, чтобы на дачу поехать. Совести нет! Наши родители воевали, чтобы власть издевалась над их детьми?» — оставила эмоциональный отклик Галина П.

«Ну вообще ради их же здоровья прошел без них [ветеранов]. Сберечь их хотели. Чего возмущаться?» — справедливо замечает Лилия В.

Начало парада Cap.ru

Джигитовка Cap.ru

«А что, вирус самозакончился? На кладбище проверяют антиковидные предписания, а в центре города незаражаемый вакуум?» — парируют в ответ, с иронией отмечая, что «в Чувашии народ простой — все без корон».

«А как мирный митинг — то коронавирус», — отмечает Михаил Г.

Особо досталось главе Чебоксар Олегу Кортунову, который попал крупным планом под прицелы видеокамер.

«Кортунов мог бы и не жевать… Хех», — замечает Юрий Г.

«Мэр города стоит и жуёт жвачку. Стыдоба!» — написала Наташа И.

Несмотря на то, парад Победы проводился без зрителей, чтобы обеспечить эпидемическую безопасность и исключить большие «скопления людей», самые отчаянные чебоксарцы всё равно потянулись на главное мероприятие 9 Мая. Разгонять горожан не стали: их остановили парапеты, возле которых дежурили правоохранители.

«Народу полно. Всех пускают только за забор. Хотя и так всё прекрасно видно за ограждением», — рассказывает Елена А.

«Москва лучше, но Чувашия неплоха тоже», — делится эмоциями Татьяна С.

Военный оркестр не только исполняет музыку, но и «танцует» Cap.ru

Отдельная похвала досталась оркестру Росгвардии, который не только исполнил известные военные песни, но и «станцевал». И поблагодарили «за старания» всех участников парада Победы. Кто-то даже уверен, что в Чувашии парад «провели интересней, чем в Москве».

«Спасибо большое за организацию, трансляцию! Всё очень красиво и достойно! С праздником! С Днём Победы!» — благодарит Альбина М.

«А Кортунов все жуёт. Он явно крут», — замечает под занавес трансляции один из пользователей.

«Где справедливость, дядя Олег?»

Отдельное внимание вызвало шествие с портретами трудового «Бессмертного полка». Пользователи высоко и горячо оценили идею, отметив, что «участники — молодцы». И отмечая, что в своё время именно акция «Бессмертный полк» восстановила «духовную связь потомков с теми, кто сломал хребет фашизму». И расширение его в Чувашии за счёт участников строительства Сурского и Казанского рубежей — «прекрасная, правильная» идея, потому что о героическом вкладе тружеников тыла мало кто знает и осознаёт их подвиг в приближении Победы.

«Работы по строительству рубежа начались в октябре 1941 года. Линия обороны проходила через село Байгулово, родина моего папы. У моей бабушки была мобилизована 17-тилетняя сестрёнка. Она заболела и умерла от тяжёлой работы на 40-градусном морозе», — написала Екатерина К.

Шествие с портретами участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей Cap.ru

Шествие с портретами участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей Cap.ru

«Екатерина, охх, и у нас такая же история. Младшая сестрёнка моей бабушки тоже была мобилизована на рытьё окопов и рвов. Ну что было теплого одеться у крестьян? Морозы стояли страшные, с едой было туго, заболела она и умерла», — написала в ответ Катерина И.

Сама идея проведения «трудового шествия» получила большую поддержку, но при этом большинство были удивлены тем, что кому-то в условиях ограничительных мер можно участвовать в массовых мероприятиях, а кому-то — нет. И не понимают, по какому принципу проводился отбор для участия, высказывая мнение, что мероприятие организовали «опять для своих».

«А вам разве не нужно было соблюдать дистанцию и быть в масках? Нам нельзя выйти с плакатами, а вы стоите с ними. Где справедливость и логика, дядя Олег?» — задаёт риторический вопрос Руслан М., обращаясь к главе Чувашии.

«Парад для всех запретили, салют запретили, Бессмертный полк — онлайн, потому как корона. А это шествие… Как же корона? Потому что Николаев лично пройдёт?! Где же маски, господа?» — также недоумевает Сергей Г.

«Моей тете 90 лет, ветеран тыла, никто не пришёл и не поздравил. Живых забыли. Главное, портреты держать и стоять в строю рядом с руководителями», — критически замечает Рена Ф.

«Однако сразу два главных единоросса республики поздравляют одного и того же ветерана… Ветеранов на всех не хватило или это отработанный годами «материал?» — иронизирует Нина Н.

Парад Победы в Чебоксарах Cap.ru

Глава Чувашии Олег Николаев Cap.ru

«Зато моей маме, которой было 93 года и нет с нами с марта, прислали поздравление от Николаева с 9 Мая. Их что, писали в январе — феврале? Где органы, которые должны были составлять списки? Как какие-нибудь выплаты платить, так они строго по списку», — написала Людмила Я.

Говоря о коронавирусе и ограничительных мероприятиях, скептики отмечают, что такими темпами скоро «картошку онлайн дома будем сажать в маске». Очень много дискуссий вызвало решение о том, что в Чебоксарах отказались от салюта: большинство поддержало, понимая, «какое столпотворение» будет тогда в городе вечером. Другие обыграли чувашский слоган властей: «СПерле [перле — в переводе с чувашского языка «вместе»] салют у нас».

Оценивая в целом парад без зрителей и «шествие избранных», следует отметить, что критика досталась и главе Чувашии.

«Николаев, ты не тем путём идёшь», — полагает Александр М.