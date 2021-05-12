Всеволожск, Ленинградская область, 12 мая, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Петербургская полиция ликвидировала незаконный «завод на колесах», который производил контрафактную водку под маркой известных брендов. Об этом 12 мая сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Полиция ликвидировала алкогольный «завод на колесах» в Ленобласти

Подпольный алкозавод был обнаружен на автомобильной парковке под Вантовым мостом на КАД на территории Всеволожского района Ленинградской области. Производство водки было организовано в трейлере большегруза.

«Алкоголь разливался по бутылкам прямо в трейлере фуры, а ангары по соседству использовались в качестве склада для хранения уже готовой продукции. Из незаконного оборота изъято 5,5 тысячи литров спиртосодержащей продукции, часть из которой уже была разлита в бутылки с этикетками известных производителей. Там же полицией обнаружены федеральные специальные марки с признаками подделки», — рассказали в Главке.

Помимо этого, в ходе оперативно-следственных мероприятий в ангаре полицейскими изъяты глушители, используемые для бесшумной стрельбы, и патроны, которые направлены на экспертизу.

«В настоящее время полицией приняты меры, направленные на розыск и задержание лиц, причастных к организации и обеспечению деятельности передвижного цеха. По результатам проведенных экспертиз будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела», — подытожили в ведомстве.