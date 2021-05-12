Челябинск, , 09:16 — REGNUM В Челябинской области 11 мая было выявлено 96 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщат поперштаб.

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С начала пандемии в регионе выявили 61 324 заразившихся. Выздоровели уже 55 736 пациентов.

Больных COVID-19 насчитали в регионе 2849 человек. За сутки подтвердили смерть ещё пятерых граждан с коронавирусом, в том числе четверых от COVID-19.