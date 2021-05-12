Барнаул, , 09:14 — REGNUM Предложение по ограничению анонимности в интернете, обсудить которое после трагедии со стрельбой в Казани предложил спикер Госдумы Вячеслав Володин, алтайский представитель правоохранительных органов — автор телеграм-канала Unusual Crimes Barnaul считает «изначально провальной инициативой». Также он дал оценку анонсированному Госдумой законопроекту, ужесточающему практику выдачи лицензий на приобретение оружия:

Оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«Доступ в интернет по паспорту? Изначально провальная инициатива. Во-первых, практически всякого интернет-пользователя в России и так возможно идентифицировать — доступ в интернет осуществляется через провайдера, с которым заключён договор обслуживания. Запретить зарубежные сайты, создать «Великий Российский файервол»? Ресурсов не хватит. И да, вспомните, как несколько лет назад пытались заблокировать Telegram. Тогда множество других, в том числе и государственных, интернет-порталов «упало» или попросту не работало. Люди элементарно не могли на Госуслуги попасть. Не готовы мы пока к этому.

А касательно получения лицензий на право приобретения оружия, так тут действительно давно нужно было заняться. Особенно с тем аспектом, что называется медицинской комиссией. Более того, хотелось бы подобной инициативы и со справками для получения водительских удостоверений, учитывая, сколько «неадеквата» и хронических алкоголиков сейчас колесит по дорогам.

Такие же потенциальные «убийцы». Относительно персональной ответственности — с одной стороны, да, инициатива правильная. Вот ты — врач-психиатр, ты изучил кандидата на получение лицензии на приобретение, и ты заверил, что кандидат находится в «трезвом уме и твёрдой памяти», адекватно оценивает ситуацию и в целом не имеет противопоказаний для владения оружием. И уже на основе твоих заключений начинают работать другие люди, не обязательно врачи, тот же отдел лицензионно-разрешительной работы. Не выполнил ты свою работу и «не глядя» подписал справку, а этот «клиент» устроил очередную трагедию, будь добр понести уголовную ответственность. Иначе зачем ты тут сидишь.

Но, учитывая текущий уровень организации всего и вся, такое будет чрезмерно жестоко — списывать ответственность только на врачей. Нужно действительно было давно навести порядок в сфере оборота гражданского оружия, в первую очередь — не допускать к владению граждан, не просшедших эдакий «оружейный минимум». Как автошкола или курсы на лицензию охранника. Начинать надо именно оттуда. Чтобы уже изначально было видно, для чего гражданин планирует приобрести огнестрельное оружие».

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»

Как сообщило ИА REGNUM, в связи с трагедией в Казани, где были расстреляны несколько школьников, спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил также ужесточить систему выдачи справок, необходимых для получения лицензии на оружие, чтобы ее не смогли получить люди с неустойчивой психикой. Одновременно с этим он предложил рассмотреть возможность ужесточения персональной ответственности за фиктивные справки.

Читайте также: После трагедии в Казани Володин предложил уйти от интернет-анонимности