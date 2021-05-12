Москва, , 09:12 — REGNUM В Московском регионе 12 мая пройдёт ливень с грозой, сообщает центр «Фобос».

«Сегодня на погоду столичного региона станет оказывать влияние холодный атмосферный фронт, из-за чего после полудня в небе соберутся башенки кучево-дождевых облаков, возвещая о себе канонадой гроз, что, впрочем, не помешает температурному фону оставаться немного выше своей климатической нормы», — рассказали синоптики.

В течение дня ожидается облачная погода, после обеда — ливень и гроза. В Москве воздух прогреется до 21 градуса тепла, в Подмосковье — до 23 градусов. Скорость ветра при порывах может достигать 15 м/с.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии установилась жара, которая соответствует июльской погоде. 12−14 мая ожидается 25-градусное тепло, а в выходные дни, 15−16 мая, станет еще жарче.

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