Варшава, , 09:12 — REGNUM Главный железнодорожный вокзал в польском Кракове — один из крупнейших коммуникационных узлов в Польше — с 11 мая носит имя Юзефа Пилсудского. Это глава польского государства с 1918-го по 1935 год, который остался в истории очень противоречивой фигурой. Об этом сообщает Polskie Radio.

Глава «Польских государственных железных дорог» Кшиштоф Маминьский на торжественной церемонии присвоении краковскому вокзалу имени Пилсудского заявил, что «данная историческая фигура является одним из величайших поляков в истории».

»Мы намерены и в будущем присваивать имена выдающихся поляков различным вокзалам, чтобы подчеркнуть преемственность с прекраснейшими страницами истории Польши», — добавил Маминьский.

Традиция называть вокзалы в Польше именами деятелей польской истории началась в 2019 году в Варшаве. Тогда Центральный вокзал Варшавы получил имя польского композитора, уроженца современной Белоруссии Станислава Монюшко.

Тем не менее, фигура Юзефа Пилсудского является довольно спорной в исторических кругах. Несмотря на то, что он стоял у истоков обновленной польской государственности в 1918 году, период его правления характеризуется массовыми репрессиями представителей белорусского и украинского национальных движений.