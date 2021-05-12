Горно-Алтайск, , 09:11 — REGNUM В Республике Алтай в праздничные майские дни получили очередную партию вакцины от коронавируса «Спутник V» в количестве 7232 дозы. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в настоящее время завершается распределение препарата по районам.

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Таким образом, всего в республику поступило почти 30 тыс. доз вакцины, в том числе более 4 тыс. доз препарата ЭпиВакКорона — «Вектор». К настоящему времени вакцинировано 22,1 тыс. человек.

В регионе действует 47 пунктов вакцинации, а также 30 мобильных бригад, которые доставляют на диспансеризацию, плановые осмотры и вакцинацию жителей старше 65 лет.

«Всего за весь период работы мобильных бригад было выполнено 59 выездов для доставки пациентов на вакцинацию от коронавируса, иммунизацию прошел 181 человек», — добавили в правительстве.