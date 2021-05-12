Вашингтон, 12 мая, 2021, 09:14 — ИА Регнум. В сети появились первые фотографии пикапа Ford Ranger Wildtrak 2023 модельного года в версии Super Cab. Снимки размещены на сайте Motor.es.

Motor.es Новая версия Ford Ranger Wildtrak

На фотографиях запечатлён покрытый камуфляжной плёнкой экземпляр, который стоит на стоянке с другими моделями компании. При этом не сообщается, где конкретно сделаны снимки. Вероятно, что это стоянка одного из заводов Ford в США.

У пикапа появилась новая двойная кабина меньшего размера с двумя рядами кресел. Данная версия пикапа выделяется стабилизатором поперечной устойчивости, металлическими протекторами в нижней части или поперечными дугами рейлингов на крыше.

Официальная премьера автомобиля состоится уже через несколько месяцев, а в продажу Ranger Wildtrak Super Cab поступит в 2023 году.

Ранее компания Ford Australia представила новую версию хэтчбека Focus ST под названием ST-3 с дополнительными опциями. Количество Focus ST-3 ограничено 200 единицами. В движение автомобиль приводит «турбодвижок» рабочим объёмом 2,3 литра производительностью 276 «лошадей».

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