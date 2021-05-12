Ташкент, , 09:10 — REGNUM В Узбекистане органы государственной власти планируется размещать в помещениях, арендованных у субъектов предпринимательства. Об этом сообщает агентство «УзА» со ссылкой на соответствующее постановление президента республики Шавката Мирзиёева.

Глава государства поручил в двухмесячный срок принять меры по внедрению новой системы. Это направлено на оптимизацию расходов на содержание государственного аппарата.

Власти проведут инвентаризацию земельных участков, зданий и сооружений в Ташкенте. Мирзиёев поручил критически рассмотреть площади зданий госаппарата и внести в правительство предложение по их оптимизации.

Высвободившиеся площади планируется передать субъектам предпринимательства в сфере услуг. Руководить процессом будет специальная рабочая группа во главе с заместителем премьер-министра Джамшидом Кучкаровым.