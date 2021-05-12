Нью-Йорк, США, , 09:10 — REGNUM Сандра О опровергла информацию о том, что она может вновь появиться в сериале «Анатомия страсти». Об этом 12 мая сообщил портал Screen Rant.

Во время выступления в подкасте газеты Los Angeles Times актриса ответила на вопрос об этих слухах.

«Я покинула это шоу, боже мой, почти семь лет назад. Так что, на мой взгляд, его больше нет. Но для многих оно всё ещё живо», — сказала О, добавив, что она понимает и ценит это, однако сама уже двигается дальше.

Напомним, Сандра О покинула проект сериала «Анатомия страсти» в 2014 году, после десятого сезона. В мае 2019 года телеканал ABC продлил шоу на семнадцатый сезон.

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