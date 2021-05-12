История вопроса

С 2019 года в четырех регионах РФ - в Москве, Московской области, Татарии и Калужской области – в рамках эксперимента действует особый налоговый режим для самозанятых граждан – налог на профессиональный доход (НПД). Под самозанятыми понимаются граждане, которые работают «на себя», а также чей доход не превышает 2,4 млн рублей в год. Таким гражданам предлагается зарегистрироваться в онлайн-приложении, чтобы автоматически уплачивать налог на профессиональный доход. Его ставка достигает 4% с дохода за оказание услуг или продажу товаров физлицам, 6% - за работу с юрлицами. При этом самозанятые освобождаются от уплаты подоходного налога (13%). Такие условия эксперимента установлены на 10 лет.

Сюжет содержит новости об основных изменениях условий работы самозанятых, а также о правилах уплаты налогов, налоговом режиме и налоговых льготах для такой категории граждан.

