Москва, 12 мая 2021, 09:06 — REGNUM В Москве 24 мая на площадке «Цифрового делового пространства» состоится форум для самозанятых граждан «Сам себе предприниматель». Ранее форум планировалось провести 19 мая, сообщается на портале мэра столицы.
На форуме представители правительства Москвы, Федеральной налоговой службы, банков и агрегаторов услуг объяснят, как получить статус самозанятого, привлечь инвестиции и получить доход.
Также участники мероприятия узнают, как оформить господдержку, взять кредит, участвовать в госзакупках, пройти сертификацию. Москвичи, ставшие самозанятыми поделятся своим опытом.
Как сообщало ИА REGNUM, каждый третий российский самозанятый зарегистрирован в Москве.
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