Калуга, 12 мая, 2021, 10:36 — ИА Регнум. В Калужской области в рамках модернизации службы занятости населения планируют создать кадровые центры нового формата. Главным смыслом преобразований станет повышение эффективности деятельности центров занятости, переход к новой модели — от привычных форм простого предоставления услуг к комплексному решению жизненных ситуаций и проблем, затрагивающих интересы граждан, работодателей и государства в целом. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на заседание областного правительства 11 мая.

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По данным регионального министерства труда и социальной защиты, кадровые центры для государства к 2025 году станут инструментом экономической политики для обеспечения экономики страны качественными трудовыми ресурсами. Будет создана современная модель управления занятостью с привлечением всех участников рынка труда. Модернизированные центры занятости позволят работодателям адресно решать задачи привлечения квалифицированных кадров, повышать эффективность трудовых ресурсов. Для граждан такого рода центры обеспечат равные возможности для реализации трудового потенциала, и роста благополучия. В регионе, начиная с 2019 года, таким кадровым центром является центр занятости населения Калуги. С 2020 года преобразования активно ведутся на базе центра занятости Боровского района.

«Мы в начале долгого и сложного пути реформирования. Сейчас нужно понять, как сделать, чтобы инвестиции, потраченные государством на модернизацию, сделали наши центры привлекательными и для опытных специалистов, и для выпускников — для всех, кто обращается в целях поиска новой работы. Чтобы изменить подход к оказанию услуг в этой сфере, нужно изменить людей, которые эти услуги будут оказывать. Нужно обязательно предусматривать повышение квалификации специалистов и искать людей, которые могли бы новый формат работы центров занятости населения внедрять наиболее эффективно», — отметил губернатор области Владислав Шапша.