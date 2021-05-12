Челябинск, , 09:05 — REGNUM В Челябинской области по сравнению с февралём 2020 года к февралю 2021-го отмечено ухудшение платёжной дисциплины. Об этом сообщает региональная Контрольно-счётная палата.

Кредиторская задолженность возросла на 73 млрд рублей или на. 12,6%; Дебиторская же увеличилась на 109,2 млрд рублей или на 22,4%. А рост задолженности по кредитам и займам составил 130,5 млрд рублей или 16,9%.

При этом, как сообщало ИА REGNUM, в регионе выросли прибыль предприятий и доля прибыльных предприятий.