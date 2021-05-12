Москва, , 09:05 — REGNUM В Москве утром 12 мая на центральном участке Арбатско-Покровской линии человек упал на пути, в связи с этим поезда ходили с увеличенным интервалом. Сейчас движение восстановлено. Об этом сообщила пресс-служба столичного метро в Twitter.

«На центральном участке Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути. Движение поездов на линии введено в график», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале апреля в Санкт-Петербурге девушка с инвалидностью, находящаяся в сопровождении работников метрополитена, упала с эскалатора на станции «Спортивная» и ударилась головой. Инцидентом заинтересовалась прокуратура города, а в Петербургском метрополитене проведена служебная проверка.

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