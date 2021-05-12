Виннипег, Канада, , 09:04 — REGNUM «Виннипег Джетс» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:0.

В составе «Виннипега» дубль оформил нападающий Блейк Уилер. Ещё по шайбе забросили Кайл Коннор, Марк Шайфли и Мэйсон Эпплтон.

«Виннипег» занял третье место в Северном дивизионе, на счету команды 77 очков. «Джетс» вышли в плей-офф, в первом раунде которого сыграют с «Эдмонтоном».

Также в плей-офф сыграют «Торонто» и «Монреаль». В последний раз они встречались в Кубке Стэнли в сезоне 1978/79.

«Ванкувер» идёт на седьмом месте с 45 очками и лишился шансов выйти в плей-офф.

Читайте также: «Вашингтон» обыграл «Бостон» в матче НХЛ