Москва, , 09:03 — REGNUM Соединенные Штаты и Россия будут совместно искать причины утечки воздуха в российском модуле «Звезда» на Международной космической станции (МКС) и пути её устранения. Об этом 12 мая сообщила представитель консультативного совета NASA по аэрокосмической безопасности астронавт Сьюзен Хелмс.

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Она уточнила, что с этой целью Роскосмос и NASA создали совместную рабочую группу для «сотрудничества в определении причин и потенциального недопущения негативных последствий» утечки.

Хелмс добавила, что сейчас NASA готовит к отправке на МКС тензометры (приборы для измерения деформаций), пишет РИА Новости. Планируется, что они будут доставлены на космическую станцию в июне на грузовом корабле Cargo Dragon и установлены в промежуточной камере российского модуля «Звезда» для выявления причин утечки воздуха.

«Основываясь на понимании напряжения конструкции и самих трещин, специалисты не считают, что существует непосредственная проблема безопасности», — отметила Хелмс.

По её словам, если ситуация останется стабильной, риск для экипажа будет минимальным.

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Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года на МКС упало давление, после чего российско-американский экипаж станции начал работу по поиску места утечки воздуха. Его нашли в промежуточной камере «Звезды» в октябре 2020 года. В октябре стало известно, что утечка происходит через четырёхсантиметровую трещину в российском модуле «Звезда», которую позднее заделали временными средствами.

В апреле члены экипажа Международной космической станции выявили и устранили ещё три возможных места утечки воздуха в модуле «Звезда». Позднее космонавты закрыли люк в промежуточную камеру российского модуля «Звезда» до июля 2021 года. Это было сделано потому, что экипажу не удалось точно установить место утечки воздуха в модуле, поэтому перед закрытием камеры в ней рассыпали сухой суп, частицы которого должны помочь найти предполагаемую трещину, и установили камеру наблюдения.