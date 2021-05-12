Тоцкий район, Оренбургская область, 12 мая, 2021, 09:03 — ИА Регнум. В Оренбургской области полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП на территории Тоцкого района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Пресс-служба УМВД по Оренбургской области ДТП в Оренбуржье

По данным ведомства, возле села Погромное произошло столкновение автомобиля Volkswagen Passat и грузовика КАМАЗ. На месте ДТП скончались водитель и два пассажира легковой машины.

По результатам проверки правоохранители примут процессуальное решение.