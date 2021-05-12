Горно-Алтайск, , 09:01 — REGNUM Общественники установили на центральной площади Горно-Алтайска баннер в память о жертвах трагедии в казанской школе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Республики Алтай, инициаторами установки народного мемориала стали Военно-патриотический поисковый центр «Вымпел» и Общественная палата региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»

На чёрном баннере изображена горящая свеча и написано одно слово — «Скорбим». Местные жители, в числе которых члены правительства республики, с утра 12 мая начали приносить к мемориалу цветы и свечи.

Напомним, ранее глава регионе Олег Хорохордин направил соболезнования главе Татарии Рустаму Минниханову, назвав трагедию непростительным и страшным преступлением. Он также поручил усилить меры безопасности в образовательных учреждения Горного Алтая.

Читайте также: В школах Алтая будут усилены меры безопасности