Екатеринбург, , 09:04 — REGNUM Водитель, въехавший в толпу пешеходов в центре Екатеринбурга, имел признаки опьянения. Об этом сообщили в УГИБДД по Свердловской области журналистам.

Авария произошла 12 мая 2021 года на перекрёстке пр. Ленина — ул. Мамина-Сибиряка. Автомобиль SEAT проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с иномаркой Toyota Camry, после чего влетел в толпу пешеходов.

«Сотрудники ГИБДД выявили у водителя признаки опьянения, после чего предложили ему пройти освидетельствование, он отказался», — цитирует полицейских портал «Е1».

В больнице у водителя взяли анализ крови, чтобы установить состояние опьянения.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе ДТП пострадали семеро человек, из них двое детей.

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