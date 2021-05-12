Токио, , 09:02 — REGNUM Правительство Японии собирается выделить дополнительные $700 млн международному механизму COVAX, который должен способствовать обеспечению в глобальных масштабах более широкого доступа к вакцинам от COVID-19. Об этом 12 мая сообщает телеканал NHK.

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По данным телеканала, премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга намерен объявить о таком решении в ходе онлайн-саммита по проблемам иммунизации, который состоится в начале июня.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что Венесуэла рассчитывает в ближайшее время получить партию российской вакцины от коронавируса «Спутник Лайт».