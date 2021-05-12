Саратов, , 09:01 — REGNUM В Саратовской области за прошедшие сутки коронавирус выявили у 114 жителей, среди них пневмония диагностирована у 43 пациентов. Всего по состоянию на 12 мая подтверждены 60 512 случаев заражения. Выздоровели за сутки 182 пациента, за все время — 55 374 человека. Скончались 983 жителя, сообщает региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки в областном центре выявили 66 носителей коронавируса, в Энгельсском районе — 14, остальные — в других муниципалитетах региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии с 10 мая тем, кто привился от коронавируса, предоставляют дополнительные дни отдыха с сохранением заработной платы в день вакцинации и один день после.

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