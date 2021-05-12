Уфа, , 09:01 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров поздравил жителей Донбасса с седьмой годовщиной образования ЛНР и ДНР. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба главы региона.

Сообщается, что 11 мая в Донецке Хабиров вместе с делегацией Башкирии принял участие в торжественном собрании, которое было посвящено Дню Донецкой Народной Республики. Глава Башкирии поздравил жителей Донбасса с седьмой годовщиной образования ЛНР и ДНР.

«Позавчера все, чьи деды и отцы вместе громили фашистов, встретили День Победы. Это наш общий священный праздник. Я искренне поздравляю все наши народы. В годы Великой Отечественной войны здесь, на Донбассе, в районе города Дебальцево доблестно била фашистов 112-я Башкирская кавалерийская дивизия. 78 её бойцов удостоены звания Героя Советского Союза. В прошлом году указом Владимира Владимировича Путина высокого звания Героя России удостоен наш легендарный земляк, командир 112-й Башкавдивизии Минигали Шаймуратов. Последний свой бой генерал принял на Луганщине, там покоятся останки Шаймуратова и его бесстрашных воинов. Завтра от имени всех россиян мы поклонимся их праху. Мира всем и процветания!» — приводит слова Хабирова пресс-служба главы республики.