Киев, , 08:58 — REGNUM Граждан Украины, выезжающих на заработки в страны ЕС, оценивают очень дёшево. Об этом заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в эфире телеканала «Первый независимый».

Она считает, что причина этой катастрофической ситуации кроется в отношении украинского государства к своим гражданам. Если Украина ни во что не ставит собственных граждан, то и во всём мире отношение к ним будет соответствующим.

Савченко добавила, что аналогичное отношение наблюдается и в других сферах.

«Украинский солдат оценивается дешевле, я не знаю, сальвадорского, в конце концов, дешевле бангладешского, дешевле всех», — подчеркнула она.

Бывший депутат уверена, что власти Украины больше озабочены внешней политикой, а проблемы граждан страны их мало волнуют.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МВД России призвали страны СНГ провести профилактическую беседу со своими гражданами, незаконно находящимися на территории РФ. 15 июня 2021 года истекает срок моратория на выдворение нелегалов, введённый из-за пандемии коронавируса, после чего страну может покинуть, в частности, около 152 тыс. граждан Украины.

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