Тайбэй, , 08:56 — REGNUM Власти Тайваня могут в ближайшем времени существенно ужесточить связанные с пандемией коронавируса ограничения на фоне угрозы наиболее серьезной с начала эпидемии угрозы распространения нового заболевания. Об этом 12 мая заявил глава ведомства по делам здравоохранения и социального обеспечения Чэнь Шичжун, его слова приводит тайваньское Центральное информационное агентство.

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«В настоящее время на Тайване выявлено более двух цепочек заражений, для которых мы еще не установили источники. Сейчас мы находимся в критической ситуации, и это не шутка», — сказал он.

При этом индекс Тайбэйской фондовой биржи упал более чем на 6% в связи с данными сообщениями.

В то же время, на Тайване за время пандемии зафиксирован один из самых низких в мире показателей заболеваемости COVID-19, которое вызывает новый коронавирус и общее число носителей SARS-CoV-2 на острове на сегодняшний день составляет 1210 при 12 количество летальных исходах от нового заболевания, причем большинство случаев заражения — завозные.

Несмотря на это, в течение последних дней появилась тенденция к росту выявления новых локальных случаев заражения коронавирусом с неясными источниками, из-за чего власти Тайваня рассматривают решение об ужесточении связанных с пандемией ограничений.