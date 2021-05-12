Вашингтон, , 08:53 — REGNUM «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 2:1.

В составе «Вашингтона» шайбы забросили нападающие Карл Хагелин и Михаэль Раффль. У «Бостона» отличился форвард Кёртис Лазар.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отыграл 19 минут. До этого он пропустил семь из восьми предыдущих матчей из-за травмы.

«Вашингтон» занял второе место в Восточном дивизионе, на счету команды 77 очков. «Бостон» стал третьим с 73 очками.

В первом раунде плей-офф «Вашингтон» и «Бостон» сыграют между собой. Также встретятся «Питтсбург» и «Айлендерс». Розыгрыш Кубка Стэнли начнется 16 мая.

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