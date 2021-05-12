Посёлок Куеда, Пермский край, , 08:52 — REGNUM В Пермсокм крае вынесен приговор в отношении «чёрного» лесоруба. Своими действия мужчина нанёс ущерб лесному фонду почти на 600 тыс. рублей, сообщает краевая прокуратура.

Пермяка обвинили в особо крупной рубке лесных насаждений. Установлено, что в сентябре 2020 года на территории Куединского участкового лесничества мужчина совершил незаконную рубку более 40 кубометров елей и сосен.

Суд назначил лесорубу наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с фигуранта уголовного дела взыскана сумма невозмещённого материального вреда в размере 359 тыс. рублей. В счет погашения долга на имущество мужчины наложен арест в размере 140 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.