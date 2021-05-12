Нюрбург, Германия, , 08:54 — REGNUM Южнокорейский автопроизводитель KIA провёл в Германии заключительные дорожные испытания кроссовера Sportage четвёртого поколения с индексом NQ5. Снимки автомобиля размещены на сайте Motor1.

Новый кроссовер KIA Sportage Motor1

Испытания будущей новинки проходили недалеко от гоночной трассы Нюрбургринг. Собираться автомобиль будет на такой же «тележке», что и модель Tucson.

Ожидается, что в моторной линейке кроссовера будут присутствовать бензиновые и дизельные наддувные двигатели объёмом 1,6 л. Также в гамму силовых агрегатов может войти гибридный мотор с 48-вольтовым стартер-генератором и гибридная модификация с функцией зарядки от обычной розетки.

Премьера нового Sportage может состояться уже летом нынешнего года.

Ранее компания KIA провела дорожные испытания модернизированного универсала Ceed. Это авто получит новейшие технологии, продвинутые опции безопасности и более стильный дизайн.

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