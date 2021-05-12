Анкара, , 08:54 — REGNUM В Турции из-за пандемии не состоится намеченный ранее на июнь этап чемпионата мира по автогонкам в классе «Формула-1». Об этом телеканал S Sport, транслирующий в стране гонки формулы, сообщает на странице в социальной сети Twitter.

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"Гран-при Турции, который был запланирован на 11−13 июня, отменён», — говорится в сообщении.

Этап в Стамбуле был объявлен в конце апреля вместо этапа в Канаде, который из-за коронавируса отменяют уже второй год подряд. Турецкий этап входил в календарь «Формулы-1» с 2005 по 2011 год и вернулся в него в 2020 году, после отказа ряда стран от проведения гонок в условиях пандемии.

Напомним, что ранее Турция была включена Великобританией в «красный» список стран, после посещения которых обязательно прохождение десятидневного карантина, что создаёт для большинства команд чемпионата существенные трудности. В частности — проблемы с участием в конце июня в этапе во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, четвёртый этап чемпионата «Формула-1» — Гра-при Испании выиграл британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон.

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