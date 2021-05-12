Вашингтон, 12 мая 2021, 08:51 — REGNUM Совершившие кибератаку на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline хакеры якобы находятся на территории России, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба в связи с остановкой работы крупнейшей компании-оператора Соединенных Штатов Colonial Pipeline, занимающейся транспортировкой топлива по трубопроводам.
Утверждается, что компания подверглась кибератаке с использованием программы-вымогателя. По неподтвержденным данным, за кибератакой могут стоять злоумышленники из преступной группировки DarkSide.
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