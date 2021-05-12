Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Совершившие кибератаку на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline хакеры якобы находятся на территории России, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Учитывая, что упомянутая организация, которой, согласно заключению ФБР, приписывается атака, находится в России, эта страна обязана действовать ответственным образом», — заявила Псаки, отвечая на вопрос журналистов «несёт ли какую-либо ответственность Россия» в связи с тем, что DarkSide якобы находится на её территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США объявили режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба в связи с остановкой работы крупнейшей компании-оператора Соединенных Штатов Colonial Pipeline, занимающейся транспортировкой топлива по трубопроводам.

Утверждается, что компания подверглась кибератаке с использованием программы-вымогателя. По неподтвержденным данным, за кибератакой могут стоять злоумышленники из преступной группировки DarkSide.

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