Улан-Удэ, , 08:51 — REGNUM В Бурятии по ситуации на 10 мая первым компонентом вакцины от коронавируса привиты более 93,5 тыс. человек. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, использовано 80% поступившей в республику вакцины.

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Второй компонент препарата получили и, таким образом, завершили вакцинацию 59,6 тыс. местных жителей.

По словам главного санитарного врача по республике, в республике заболеваемость COVID-19 сохраняет темпы — существенных подъёмов или снижения числа новых носителей за последний месяц не фиксируется.

«Поэтому на данном этапе, чтобы не вводить снова ограничения, необходимо формировать коллективный иммунитет. Абсолютно все эпидемии за всю историю человечества удалось остановить благодаря вакцинопрофилактике», — отметил он, призвав жителей пройти вакцинацию.